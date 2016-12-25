Сегодня: Понедельник, 26 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Для экономных мам Обратный отсчет Соловьи Онлайн пресс-конференция по вопросам недвижимости Лучшая интерьерная печать в Пскове Новогодний ЦДИ Купи у фермера
Обманутым псковичам советуют подавать заявления в полицию по факту мошенничества в связи с отменой представления «Дед Мороз. Начало»

Обманутым псковичам советуют подавать заявления в полицию по факту мошенничества в связи с отменой представления «Дед Мороз. Начало»

Обманутым псковичам советуют подавать заявления в полицию по факту мошенничества в связи с отменой представления «Дед Мороз. Начало» в Ледовом дворце в Пскове. Как сообщил Псковской...36



День траура по жертвам авиакатастрофы объявлен сегодня в России

26.12.2016 08:39 ПЛН, Псков

Сегодня, 26 декабря, в России общенациональный день траура по погибшим в результате авиакатастрофы Ту-154. Во всех православных храмах страны отслужат панихиду по жертвам катастрофы.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье, 25 декабря, через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Возбуждено уголовное дело.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Нравится ли вам, как Псков украшен к Новому году?













Loading...


Голосование

Нравится ли вам, как Псков украшен к Новому году?













Календарь