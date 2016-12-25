День траура по жертвам авиакатастрофы объявлен сегодня в России

Сегодня, 26 декабря, в России общенациональный день траура по погибшим в результате авиакатастрофы Ту-154. Во всех православных храмах страны отслужат панихиду по жертвам катастрофы.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье, 25 декабря, через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Возбуждено уголовное дело.

Источник: Псковская Лента Новостей