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Банкам разрешат получать информацию о смене SIM-карт клиентов

26.12.2016 08:48 ПЛН, Псков

На состоявшейся недавно закрытой встрече представителей банков, Минкомсвязи и ЦБ РФ было принято решение усилить защиту клиентов от мошенничества путем запроса у сотовых операторов сведений о смене абонентами SIM-карт.

Это позволит бороться с мошенниками, которые меняют SIM-карты клиентов ради получения доступа к их онлайн-счетам.

Доступ к интернет-банку преступники добывают с помощью вредоносного программного обеспечения, но даже располагая логином и паролем, не могут войти в аккаунт - для этого требуется ввести код, присылаемый клиенту в виде СМС. Поэтому мошенники по поддельным доверенностям оформляют в салоне связи копии чужих SIM-карт.

Участники совещания пришли к выводу, что механизм запроса из банка в компании сотовой связи о смене SIM-карты абонентом, — это эффективный способ бороться с указанным видом мошенничества, однако для этого операторам придется произвести ряд технических доработок.

Кроме того, необходимо сформировать соответствующую правовую базу. Подробнее читайте в

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий».

Источник: Псковская Лента Новостей



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