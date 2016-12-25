Банкам разрешат получать информацию о смене SIM-карт клиентов

На состоявшейся недавно закрытой встрече представителей банков, Минкомсвязи и ЦБ РФ было принято решение усилить защиту клиентов от мошенничества путем запроса у сотовых операторов сведений о смене абонентами SIM-карт.

Это позволит бороться с мошенниками, которые меняют SIM-карты клиентов ради получения доступа к их онлайн-счетам.



Доступ к интернет-банку преступники добывают с помощью вредоносного программного обеспечения, но даже располагая логином и паролем, не могут войти в аккаунт - для этого требуется ввести код, присылаемый клиенту в виде СМС. Поэтому мошенники по поддельным доверенностям оформляют в салоне связи копии чужих SIM-карт.



Участники совещания пришли к выводу, что механизм запроса из банка в компании сотовой связи о смене SIM-карты абонентом, — это эффективный способ бороться с указанным видом мошенничества, однако для этого операторам придется произвести ряд технических доработок.

Кроме того, необходимо сформировать соответствующую правовую базу. Подробнее читайте в

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Источник: Псковская Лента Новостей