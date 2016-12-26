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Три участка в Псковской области из земель сельскохозяйственного назначения незаконно переведены в другую категорию

26.12.2016 10:17 ПЛН, Псков

Прокуратура Псковской области провела проверку исполнения законодательства в сфере оборота земель сельскохозяйственного назначения.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований ч.3 ст. 1 Федерального закона  от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», ч.1 ст. 7 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» приказом Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям от 30.09.2016 №3562 3 земельных участка общей площадью более 100 га из земель сельскохозяйственного назначения переведены в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения для расширения и развития таможенно-логистического терминала, размещения складов и площадок для стоянки грузового транспорта.
 
Кроме того, не соблюдена процедура принятия данного решения.
 
В этой связи прокуратурой области приказ органа государственной власти опротестован.
 
Требования прокурора удовлетворены, незаконный правовой акт отменен.

Источник: Псковская Лента Новостей



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