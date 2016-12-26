«Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую систему экстренного оповещения в Пскове

В декабре 2016 года компания «Ростелеком» совместно с Главным управлением МЧС России по Псковской области и администрацией города Пскова запустили в промышленную эксплуатацию комплексную систему экстренного оповещения населения (КСЭОН) на территории регионального центра.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, точки оповещения размещены на крышах самых высоких зданий, чтобы обеспечить полное звуковое покрытие населенных пунктов с учетом особенностей ландшафта. Сигнал сирены достигает 600-800 метров, речевое сообщение - 400-500 метров. Каждая точка оповещения обеспечена источником бесперебойного питания.

Источник: Псковская Лента Новостей