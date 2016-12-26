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«Ростелеком Северо-Запад» предлагает телевидение «под ключ» для отелей

26.12.2016 10:33 ПЛН, Псков

«Ростелеком» в СЗФО начал предоставлять комплексное решение по организации в гостиницах трансляции «Интерактивного ТВ». 
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, теперь заказчик получит услугу «под ключ», включая удобный интерфейс для самостоятельного управления сервисами. Также решение позволяет отелям получать часть доходов за потребленный гостями дополнительный контент.
 
Узнать и обсудить новости «Ростелекома» вы также можете на официальных страницах компании в Twitter, Facebook, ВКонтакте, Llinkedin или на сайте компании.

Источник: Псковская Лента Новостей



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