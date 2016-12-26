С 27 декабря в Псковской областной больнице запрещаются посещения больных

27 декабря 2016 года в Псковской областной клинической больнице объявляется карантин по ОРВИ и гриппу. Об этом сообщает сайт больницы.

В связи с этим:

вводится масочный режим,

запрещаются посещения больных,

посещение тяжёлых больных возможно только с разрешения заведующего отделением.

Источник: Псковская Лента Новостей