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С 27 декабря в Псковской областной больнице запрещаются посещения больных

26.12.2016 10:19 ПЛН, Псков

27 декабря 2016 года в Псковской областной клинической больнице объявляется карантин по ОРВИ и гриппу. Об этом сообщает сайт больницы.

В связи с этим:

вводится масочный режим,

запрещаются посещения больных,

посещение тяжёлых больных возможно  только с разрешения заведующего отделением.

Источник: Псковская Лента Новостей



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