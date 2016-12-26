Более 73 тысяч пенсионеров в Пскове и Псковском районе получат в январе единовременную денежную выплату в размере 5 тысяч рублей

В Пскове и Псковском районе в январе 2017 года более 73 тысячам пенсионеров, получающих пенсию по линии Пенсионного фонда РФ, будет выплачена единовременная денежная выплата

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе фонда, единовременная денежная выплата в размере 5 тысяч рублей будет осуществлена в январе 2017 года гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года.

В Пскове и Псковском районе по линии Пенсионного фонда РФ данную выплату получат более 73 тысяч пенсионеров.

В связи с тем, что в органы ПФР поступает много вопросов от силовиков, разъясняем, что если «военный» пенсионер получает две пенсии, одна из которых выплачивается по линии Пенсионного фонда, единовременную выплату будет осуществлять ПФР.

Планируется, что доставка единовременной выплаты будет осуществляться с 13 по 25 января 2017 года через те доставочные предприятия (Почта России или кредитные учреждения), где пенсионер получает основную пенсию.

Источник: Псковская Лента Новостей