Сотрудники СИЗО-1 подарили воспитанникам Социально-реабилитационного центра Порховского района новогодний праздник

Вот уже третий год подряд в преддверии новогоднего праздника дети из Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Порховского района не остаются без внимания сотрудников СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, акция среди личного состава учреждения проходила на добровольной основе и практически ни один сотрудник не остался равнодушным.

Благотворительной поездке в социальное учреждение предшествовал предварительный этап сборов помощи нуждающимся детям, который проходил среди сотрудников СИЗО-1. Благодаря неравнодушию коллектива подразделения, воспитанники Социально-реабилитационного центра получили в качестве новогодних сюрпризов не только сладкие подарки, но и одежду, и обувь, и игрушки.

«Здесь все от людей зависит. Я, например, считаю, что детям в трудной жизненной ситуации просто необходимо помогать. При желании каждый человек может внести, хотя бы небольшой, но важный вклад в общее дело и подарить нуждающимся ребятишкам настоящий праздник», - отметил младший инспектор СИЗО-1 Сергей Васильев.

Переодевшись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, самые активные офицеры учреждения отправились в Порхов и устроили для детей новогодний сюрприз. Детишки, в свою очередь, радовались приезду гостей и с удовольствием рассказывали стишки, пели песенки и водили хоровод.

В завершение встречи руководитель Центра Ольга Шигаева выразила слова признательности коллективу СИЗО-1 и передала благодарственное письмо в адрес начальника УФСИН России по Псковской области Юрия Лымаря. «Ваше доброе присутствие в жизни воспитанников Центра стало для них поддержкой и опорой», - говорится в тексте письма.

Источник: Псковская Лента Новостей