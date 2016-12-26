Глава СПЧ допустил канонизацию Доктора Лизы

Погибшая в катастрофе самолета Ту-154 исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, также известная как Доктор Лиза, в будущем может быть канонизирована. Такое мнение в эфире Национальной службы новостей (НСН) высказал глава президентского совета по содействию развития гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов, пишет «Лента.ру».

«В лице Доктора Лизы мы потеряли не только человека, который в свое время будет канонизирован как великий русский святой, мы потеряли замечательного человека. Потеряли человека, который нес миссию добродетели, - сказал Федотов. - Сейчас она летела в Сирию, чтобы отвезти медикаменты в госпиталь в Латакии. Это была ее очередная миссия. Я уверен, что оттуда, с небес, она тоже будет помогать».

Ранее 26 декабря мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман пообещал, что именем Доктора Лизы будет назван хоспис.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров принял решение назвать республиканскую детскую клиническую больницу в Грозном в честь Елизаветы Глинки.

Глинка была среди пассажиров Ту-154 Минобороны России, потерпевшего катастрофу под Сочи 25 декабря. Самолет, направлявшийся в сирийскую Латакию, пропал с радаров в 05:27 мск практически сразу после взлета. На борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также журналисты.

Источник: Псковская Лента Новостей