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Сессия Псковского областного Собрания началась с минуты молчания в память о погибших при крушении самолета Ту-154

26.12.2016 12:05 ПЛН, Псков

Сессия Псковского областного Собрания началась с минуты молчания в память о погибших при крушении самолета Ту-154 в Сочи. Спикер Александр Котов предложил почтить память минутой молчания, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. На сессии присутствуют 42 депутата.

Напомним, борт Минобороны исчез с радаров утром 25 декабря. Ту-154 вылетел из аэропорта Адлера после дозаправки. В воздухе самолет находился всего две минуты. Он должен был доставить в Сирию военнослужащих, представителей СМИ, правозащитницу Елизавету Глинку и музыкантов ансамбля имени Александрова, летевших поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим. В списках находившихся на борту числятся 92 человека.

Источник: Псковская Лента Новостей



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