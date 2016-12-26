Псковичам напоминают действия при отказе срабатывания пиротехники и ее утилизации

Требования пожарной безопасности к пиротехнической продукции, установленные нормативными документами, должны быть обеспечены не только в процессе реализации, хранения и использования, но также и в случае отказа срабатывания и при ее утилизации.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области, после запуска фейерверка, не забудьте осмотреть и очистить территорию от отработанных, несработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов.

По общему правилу, количество отказов срабатывания должно быть не более 10%. Конкретные значения параметров надежности должны быть указаны в нормативной и технической документации на пиротехнику.

Важно помнить, что в случае если фитиль погас или прогорел, а изделие не начало работать, следует:

выждать 10 минут, чтобы удостовериться в отказе;

подойти к фейерверочному изделию и провести его визуальный осмотр, чтобы удостовериться в отсутствии тлеющих частей. Категорически запрещается наклоняться над ним. Последующие действия можно выполнять, только убедившись в отсутствии тлеющих частей;

собрать и уничтожить не сработавшее фейерверочное изделие.

Утилизация пиротехнических изделий – это их обработка с целью приведения в безопасное состояние или для повторного использования составляющих их пиротехнических составов.

Утилизации подлежат пиротехнические изделия, утратившие свои потребительские свойства и (или) не соответствующие требованиям нормативных актов, в том числе:

в случае несрабатывания электровоспламенителей;

в случае невоспламенения составов;

в случае неполного срабатывания изделий;

при обрыве проводов электровоспламенителей;

по окончании срока годности;

при отсутствии (утрате) идентификационных признаков;

в случае обнаружения следов порчи;

контрафактные пиротехнические изделия.

Уничтожение (утилизация) партий пиротехнических изделий должно проводиться специализированными организациями, имеющими право на осуществление данного вида деятельности. В обычных условиях фейерверочные изделия уничтожают, поместив их в воду на срок не менее 24 часов. После этого их можно выбросить с бытовым мусором. Категорически запрещается сжигать фейерверочные изделия на кострах.

В процессе утилизации должны выполняться требования безопасности:

пиротехнические изделия подлежат утилизации потребителем с соблюдением мер пожаробезопасности и взрывобезопасности в соответствии с требованиями, указанными в эксплуатационной документации или в виде маркировочного обозначения на изделии;

утилизация пиротехнических изделий, а также отходов производства и потребления с целью получения вторичной продукции (сырья, материалов, комплектующих элементов) осуществляется в соответствии с технологической инструкцией (технологическим процессом) организациями, имеющими разрешительные документы на производство пиротехнических изделий, в соответствии с законодательством.

Источник: Псковская Лента Новостей