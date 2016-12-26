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Псковичам напоминают действия при отказе срабатывания пиротехники и ее утилизации

26.12.2016 12:15 ПЛН, Псков

Требования пожарной безопасности к пиротехнической продукции, установленные нормативными документами, должны быть обеспечены не только в процессе реализации, хранения и использования, но также и в случае отказа срабатывания и при ее утилизации.
 
Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области, после запуска фейерверка, не забудьте осмотреть и очистить территорию от отработанных, несработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов.
 
По общему правилу, количество отказов срабатывания должно быть не более 10%. Конкретные значения параметров надежности должны быть указаны в нормативной и технической документации на пиротехнику.
 
Важно помнить, что в случае если фитиль погас или прогорел, а изделие не начало работать, следует:
  • выждать 10 минут, чтобы удостовериться в отказе;
  • подойти к фейерверочному изделию и провести его визуальный осмотр, чтобы удостовериться в отсутствии тлеющих частей. Категорически запрещается наклоняться над ним. Последующие действия можно выполнять, только убедившись в отсутствии тлеющих частей;
  • собрать и уничтожить не сработавшее фейерверочное изделие.
Утилизация пиротехнических изделий – это их обработка с целью приведения в безопасное состояние или для повторного использования составляющих их пиротехнических составов.
 
Утилизации подлежат пиротехнические изделия, утратившие свои потребительские свойства и (или) не соответствующие требованиям нормативных актов, в том числе:
  • в случае несрабатывания электровоспламенителей;
  • в случае невоспламенения составов;
  • в случае неполного срабатывания изделий;
  • при обрыве проводов электровоспламенителей;
  • по окончании срока годности;
  • при отсутствии (утрате) идентификационных признаков;
  • в случае обнаружения следов порчи;
  • контрафактные пиротехнические изделия.

Уничтожение (утилизация) партий пиротехнических изделий должно проводиться специализированными организациями, имеющими право на осуществление данного вида деятельности. В обычных условиях фейерверочные изделия уничтожают, поместив их в воду на срок не менее 24 часов. После этого их можно выбросить с бытовым мусором. Категорически запрещается сжигать фейерверочные изделия на кострах.

В процессе утилизации должны выполняться требования безопасности:
  • пиротехнические изделия подлежат утилизации потребителем с соблюдением мер пожаробезопасности и взрывобезопасности в соответствии с требованиями, указанными в эксплуатационной документации или в виде маркировочного обозначения на изделии;
  • утилизация пиротехнических изделий, а также отходов производства и потребления с целью получения вторичной продукции (сырья, материалов, комплектующих элементов) осуществляется в соответствии с технологической инструкцией (технологическим процессом) организациями, имеющими разрешительные документы на производство пиротехнических изделий, в соответствии с законодательством.

Источник: Псковская Лента Новостей



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