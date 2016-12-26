Менее суток осталось до завершения голосования за участников конкурса «Снежный пес»

Менее суток осталось до завершения голосования за участников конкурса «Снежный пес» в группе Псковской Ленты Новостей «ВКонтакте».

На настоящий момент пользователи группы отдали более 7 тысяч голосов. Голосование стартовало во вторник, 20 декабря.

Чтобы отдать свой голос понравившемуся псу, необходимо оставить в комментариях под фото «+1». Принять участие в голосовании могут только пользователи, состоящие в группе ПЛН. Один человек может поддержать сразу несколько участников конкурса, но только по одному разу.

Голосование завершится 27 декабря в 9.00.

Отметим, что на конкурс поступило 237 заявок.

На предновогодней неделе победитель конкурса получит сертификат на услуги и товары ветеринарного центра «Котонай» на 3 тысячи рублей. Еще 4 участника, набравшие наибольшее количество голосов, получат сертификаты номиналом в 1 тысячу рублей.

Ветеринарный центр «Котонай»: г. Псков, ул. Максима Горького, дом 49-а, тел. (8112) 33 10 33.

Источник: Псковская Лента Новостей