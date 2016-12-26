Ирина Третьякова назначена новым коммерческим директором макрорегиона «Северо-Запад» Tele2

Ирина Третьякова назначена новым коммерческим директором макрорегиона «Северо-Запад» Tele2. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, Ирина Третьякова будет управлять коммерческими функциями в архангельском, вологодском, новгородском, петрозаводском, калининградском, мурманском, псковском, санкт-петербургском, сыктывкарском филиалах. В зону ответственности коммерческого директора входит контроль разработки и реализации маркетинговой стратегии, запуск новых продуктов, качество абонентского обслуживания и развитие дистрибуции в макрорегионе.

«Сегодня рынок мобильной связи стремительно меняется, преподнося новые вызовы и задачи. Tele2 активно развивается, расширяет спектр услуг и продуктов, повышает качество связи и сервиса. И мы с радостью принимаем в наши ряды такого сильного и успешного управленца, ведь люди – это самый ценный капитал любой компании для ее динамичного развития и роста», - рассказал Олег Телюков, директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2.

Ирина Третьякова окончила Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева и продолжила образование в Международном институте менеджмента ЛИНК (партнер The Open University Business School) по программе MBA Strategy (аккредитация Association of MBAs). До прихода в Tele2 Ирина два года работала директором иркутского регионального отделения компании «МегаФон», до этого – руководителем по развитию бизнеса на массовом рынке и руководителем коммерческого отдела в красноярском региональном отделении компании.

Источник: Псковская Лента Новостей