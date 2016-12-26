Детский омбудсмен назвала условия отмены «закона Димы Яковлева»

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что отмена «закона Димы Яковлева» станет возможна только после того, как США дадут возможность проследить судьбу уже усыновленных детей из России, передает «Интерфакс».

«Все запросы, которые мы направляем американской стороне (более тысячи запросов было сделано), они остаются без ответов вообще. То есть совершенно игнорируются. Первой задачей будет выяснить, что с нашими детьми, которые уже там. Вот если там все хорошо, то тогда можно задавать себе вопрос, что будет дальше с законом, или не законом, или механизмом, там что-то будет введено», - сказала Кузнецова.

В сентябре уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова заявила, что планирует лоббировать развитие «закона Димы Яковлева».

Источник: Псковская Лента Новостей