Псковский облсовпроф провел пикет с требованием провести индексацию зарплат бюджетников в 2017 году

26 декабря Псковский областной совет профессиональных союзов провел в Пскове пикет с требованием провести индексацию заработной платы работников бюджетной сферы в 2017 году. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, профсоюзные активисты вышли к памятнику княгине Ольге с лозунгами: «Требуем индексации должностных окладов работников бюджетной сферы» «Даешь социальную справедливость!», «Увеличение зарплаты бюджетникам должно быть реальным, а не на бумаге», «Национальное достояние - здравоохранение, культура, образование», «Губернатор, выполни обещание», «Хватит обманывать людей».

В акции приняли участие представители областных организаций профсоюзов здравоохранения, образования, культуры, других профсоюзов, а также Молодежного совета Псковского облсовпрофа. Председатель Псковской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов зачитал резолюцию пикета: «В Трудовом Кодексе РФ закреплена обязанность работодателей по ежегодной индексации заработной платы работников на уровень не ниже официальной инфляции.

В поступившем в Псковское областное Собрание депутатов проекте закона о Бюджете Псковской области на 2017 и перспективу на 2018,2019 годы, индексация заработной платы работников бюджетной сферы Псковской области в 2017 году не предусматривается.

Фонды оплаты труда остаются на уровне 2016 (а фактически на уровне 2014) года.

В ситуации снижения реальных доходов и покупательной способности работников бюджетной сферы Псковской области, в связи с повышением тарифов ЖКХ и инфляцией обращаемся к Вам с требованием об обязательной индексации заработной платы работников бюджетных учреждений Псковской области в 2017 году не менее чем на величину официальной инфляции в Псковской области за 2016 год.

Мы, участники пикетирования, требуем от губернатора Псковской области:

- сохранить действующий механизм индексации окладов работников, пособий, социальных выплат – по реальной инфляции;

- исполнить свои обязанности по индексации должностного оклада работников бюджетной сферы;

- обеспечить безусловное выполнение указов президента Российской Федерации в части повышения заработной платы отдельных категорий работников бюджетного сектора, не допуская искусственного занижения целевых показателей по заработной плате и махинаций с методиками подсчета средней заработной платы;

- безоговорочного исполнения норм кодифицированных законов Российской Федерации в полном объеме, в том числе и закрепленного в ТК РФ положения о ежегодной индексации заработной платы».

Участники пикета единогласно проголосовали за проект резолюции, которая будет направлена губернатору Псковской области Андрей Турчаку и депутатам Псковского областного Собрания.

Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова, комментируя итоги акции, отметила: «Сегодня профсоюзы Псковской области провели предупредительный пикет в составе до ста человек в поддержку основного требования работников бюджетной сферы об индексации должностного оклада и реального роста этого должностного оклада и в целом заработной платы на территории Псковской области. К сожалению, за 2016 год произошло существенное снижение заработной платы бюджетников. Сегодня мы наблюдаем подмену реальной статистики, реального содержания зарплаты путем включения в ее состав компенсаций за коммунальные услуги работникам в сельской местности. Мы не видим исполнения обещания губернатора об индексации, которое было дано при передаче полномочий по индексации должностного оклада бюджетников от областного Собрания администрации Псковской области. Такой индексации не состоялось. Мы полагаем, что бюджетники не согласятся с такой ситуацией, и сегодняшний пикет даст серию протестных мероприятий в 2017 году. Эти протестные мероприятия могут быть выражены в разной форме: в форме обращений, заявлений, пикетов, различных предупредительных коллективных действий. И мы усилим этот общественный натиск, чтобы несправедливость, допущенная у нас здесь в отношении бюджетников, была исправлена».

Источник: Псковская Лента Новостей