В бюджете Псковской области на 2017 год предусмотрены средства на безопасное хранение устаревших пестицидов

В бюджете Псковской области на 2017 год предусмотрены средства на безопасное хранение устаревших пестицидов. Об этом сообщил губернатора Андрей Турчак 26 декабря на сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Лев Шлосберг («Яблоко») спросил, какова судьба склада пестицидов и средств из федерального бюджета на его утилизацию.

Губернатор ответил, что администрация Псковской области также обеспокоена проблемами пестицидов. «Нам было обещано выделение 150 млн рублей. В бюджете 2017 года этой цифры нет ввиду секвестра бюджета», - сказал Андрей Турчак.

«Предусмотрены средства на обеспечение безопасного хранения. Будем стараться попасть на 2018 год в программу», - добавил Андрей Турчак.

Источник: Псковская Лента Новостей