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Московскому военно-музыкальному училищу присвоят имя погибшего Валерия Халилова

26.12.2016 13:50 ПЛН, Псков

Московскому военно-музыкальному училищу присвоят имя художественного руководителя ансамбля имени Александрова, генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Соответствующее решение принял министр обороны России Сергей Шойгу.

Ранее Шойгу сообщил, что присвоит одному из медицинских учреждений Минобороны имя погибшей при крушении Ту-154 Елизаветы Глинки.

Также сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что детской клинической больнице в Грозном будет присвоено имя Елизаветы Глинки, а руководителя ансамбля песни и пляски имени Александрова дирижера Валерия Халилова посмертно наградят медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой».

Источник: Псковская Лента Новостей



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