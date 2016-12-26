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Андрей Турчак: Администрации Псковской области удалось убедить работодателей в необходимости подписания соглашения о МРОТ

26.12.2016 13:19 ПЛН, Псков

Администрации Псковской области удалось убедить сторону работодателей об установлении минимального размера оплаты труда в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Турчак 26 декабря на сессии регионального парламента, отвечая на вопросы депутатов.

Отвечая на вопрос и.о. руководителя фракции КПРФ Виктора Дули о том, что прожиточный минимум опускается до уровня МРОТ, Андрей Турчак выразил удивление. «Я думал, что вы радостью воспримете новость, что мы смогли убедить работодателя, что их сторона должна подписать соглашение о МРОТ», - сказал губернатор.

Он не захотел называть цифру МРОТ, о которой удалось договориться, но, по мнению Андрея Турчака, она будет обеспечивать выход из тени многих организаций и постепенное повышение уровня дохода граждан.

Напомним, ранее сообщалось, что профсоюзы предложили установить региональный МРОТ в размере в 11 тыс. 450 рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей



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