Иван Цецерский: Безмерно жаль потерять людей, чья судьба была связана с прославлением России и патриотическим воспитанием

Глава города Пскова Иван Цецерский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета в Сочи, жертвами которой стали 92 человека.

«Авиакатастрофа самолета ТУ-154 коснулась всей страны, безмерно жаль потерять людей, чья жизнь и судьба была связана с прославлением России, с патриотическим воспитанием нашей молодежи, поддержкой тех, кто в погонах, служит народу, с оружием в руках защищает интересы нашего Отечества», - написал глава города в Фейсбуке.

Иван Цецерский подчеркнул, что «военный ансамбль имени Александрова - это огромное достояние России, всего культурного мира, визитная карточка страны за рубежом». «Многих знал лично и о каждом могу сказать, что это талантливые и высококультурные артисты, патриоты нашей Родины, несущие светлое, чистое людям, делающие нас духовно богаче и образованнее», - отметил глава города. Он также напомнил, что ансамбль неоднократно выступал в Пскове, в том числе, посвящая свои выступления легендарной 6-й роте.

«По-особому и с трепетом вспоминаю их выступление в городе-побратиме Пскова- Белостоке (Польша): в зале буквально не было мест, русские песни делали лица польских слушателей добрыми и веселыми. Они встречали артистов, как друзей, хотя поначалу я переживал, как зарубежная публика будет воспринимать нашу патриотику. Но сильнейшая энергетика и мощь ансамбля никого не могли оставить равнодушным», - сказал глава города.

«Уникальные и одаренные артисты и прекрасные люди!!! Жизнь оборвалась для многих из них. 92 человека рейса ТУ-154! Слова скорби и соболезнований разлетелись по всей стране, по всему миру. Вечная память им!!! Дай Бог сил всем родным и близким погибших пережить это горе», - сказал Иван Цецерский.

Источник: Псковская Лента Новостей