Песков назвал слова Рынски о гибели журналистов в Ту-154 полным безумием

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сумасшествием высказывания журналистки Божены Рынски о гибели тележурналистов в катастрофе Ту-154 в Сочи, передает «Интерфакс».

«В целом вот такие уродливые проявления, наверное, сумасшествия, они поражают. Особенно в такие дни. Это полное безумие, сумасшествие, и абсолютно понятна и оправдана самая жесткая реакция общественного мнения», - сказал Песков журналистам в понедельник.

После крушения Ту-154 под Сочи Рынска написала в фейсбуке: «Весь ансамбль Александрова! Весь... Нет бы весь борт НТВ... Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?».

Позже эта запись была скрыта автором из-за позиции соцсети, посчитавшей ее нетактичной.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Возбуждено уголовное дело.

Источник: Псковская Лента Новостей