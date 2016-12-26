Псковское областное Собрание приняло бюджет региона на 2017 год

Псковское областное Собрание поддержало проект закона «Об областном бюджете на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов» во втором и третьем чтениях. Его поддержали 30 депутатов, 9 голосовали против, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В основной финансовый документ региона внесено 18 поправок. Все они были подготовлены на основании замечаний и предложений, поступивших в согласительную комиссию от Счётной палаты области, муниципальных образований и руководителей исполнительных органов власти региона.

Кроме того, также по результатам работы согласительной комиссии, подготовлено более 40 рекомендаций по исполнению бюджета, которые нашли отражение в принятом постановлении областного Собрания.

Напомним, что общий объём доходов областного бюджета на 2017 год – 21 млрд 787,2 млн рублей, общий объем расходов – 23 млрд 977,1 млн рублей, дефицит – 2 млрд 189,9 млн рублей. Доходы консолидированного бюджета на 2017 год запланированы в размере 26 млрд 23,5 млн рублей, расходы – 28 млрд 534 млн рублей.

Добавим, в течение финансового года регион ожидает поступления дополнительных финансовых средств из федерального бюджета в размере 5 млрд рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей