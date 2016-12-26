Выступление губернатора Андрея Турчака перед депутатами областного Собрания. СТЕНОГРАММА

Губернатор Псковской области Андрей Турчак выступил перед депутатами Псковского областного Собрания по проекту бюджета региона на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов в рамках 5-ой сессии, которая состоялась в понедельник, 26 декабря. Публикуем стенограмму выступления губернатора:

«Добрый день, уважаемые коллеги!

В этом году мне впервые за 8 лет не удалось лично присутствовать на общественных слушаниях, на первом чтении бюджета. Произошло это по объективным причинам. Я думаю, что сегодня, перед вторым чтением, бессмысленно выступать с бюджетным посланием. Я хотел бы остановиться на основных моментах, которые звучали в ходе бюджетного процесса.

Прежде всего, я искренне хочу поблагодарить депутатский корпус за принятие бюджета в первом чтении и за содержательную и конструктивную работу, которую провела Согласительная комиссия.

При формировании бюджета мы исходили из необходимости решения следующих задач:

Первая - это сохранить социальную направленность бюджета.

Вторая задача - обеспечить дополнительные поступления в бюджет.

Вы знаете, что в этой связи был принят целый пакет решений по налогам и постепенному сокращению налоговых льгот для крупного бизнеса, который находится на завершающей стадии реализации своих инвестиционных проектов.

Следующей задачей было не допустить увеличения госдолга и обеспечить замещение коммерческих кредитов бюджетными, для снижения расходов на его обслуживание.

И как заключительная задача - обеспечить продолжение реализации важных социальных и инфраструктурных проектов, которые сегодня уже были озвучены. Это перинатальный центр, Великолукский Путепровод и Северный Обход Пскова, строительство новых школ, газификация, расселение ветхого и аварийного жилья.

Все эти задачи нашли свое подтверждение в бюджете на следующую трехлетку.

На мой взгляд, в целом нам удалось обеспечить выполнение этих задач.

Конечно же, есть вопросы, вопросы должны быть, это абсолютно нормально.

Хотел бы обозначить нашу позицию по некоторым темам и вопросам, которые были подняты депутатами в ходе бюджетного процесса.

Так, Виктор Федорович Дуля, в одном из своих выступлений, в том числе и сегодня, коснулся вопроса социальных гарантий, сравнил нашу социальную сферу с «тришкиным кафтаном». Если вопрос ставить по-житейски – с этим можно отчасти согласиться, достаточно выплат и пособий никогда и ни для кого не бывает, тем более что многие из них при получении на руки - незначительны по объему.

Но мы же не можем, только исходя из своих добрых побуждений, взять и увеличить их, например, в три раза. При этом все мы понимаем, что кто-нибудь тут же скажет, что увеличить надо не в 3, а в 5.

Мне кажется, оценивать эту ситуацию надо исходя из главного: справляется система социальной защиты со своей функцией, или не справляется.

У нас 40 различных социальных льгот и выплат, 300 тысяч наших граждан ими охвачено. Сумма, которая предусмотрена в бюджете на следующий год, - 2,4 млрд. рублей.

При этом более четверти всех социальных льгот и выплат было введено нами в последние годы. Мы с вами вместе приняли более десятка мер социальной поддержки. Раньше их просто не существовало.

Это ветеранские, дополнительные выплаты по этому закону для детей войны. Это региональный материнский капитал, выплаты усыновителям, на третьего ребенка, выплаты опекунам.

Когда-то мы с вами начинали с 28 миллионов на квартиры для детей– сирот, сейчас заложено более 100 и так далее. Как еще можно оценить эффективность социальной системы?

Коллеги, объективно, мы, конечно же, как сыр в масле вами не катаемся, но выстроенная система социальной защиты свои функции выполняет, и наша с вами задача в эти непростые, нелегкие времена её сохранить.

Следующий вопрос - это уровень доходов населения нашего региона.

Наши депутаты задаются справедливым вопросом: промышленность и сельское хозяйство у нас в регионе растут темпами выше, чем на Северо-Западе, почему тогда доходы наших граждан не растут также?

Отвечу, это огромная проблема черных и серых зарплат, конвертов и так называемой скрытой занятости.

Бюджет недополучает НДФЛ, а наши граждане теряют свои пенсионные.

Один из шагов по решению этой проблемы готовится в ближайшие дни.

До конца года будет подписано трехстороннее соглашение между Администрацией Псковской области, нашими профсоюзами и работодателями в лице союза промышленников и предпринимателей по установлению минимально допустимого размера оплаты труда на 2017 год.

Другая резонансная тема, вновь зазвучавшая после двухлетнего перерыва – это тема государственного долга.

Коллеги, прежде чем говорить о катастрофе и вспоминать про бездефицитный бюджет, надо хотя бы постараться в этом разобраться.

Во-первых, ситуация с госдолгом у нас сегодня абсолютно типична для большинства российских регионов. Во-вторых, еще раз хочу напомнить, зачем и на что мы брали с вами эти кредиты.

Главная причина – это софинансирование федеральных программ.

Мы берем кредит и участвуем в программах, по сельскому хозяйству, здравоохранению, по тем же дорогам. При этом, коллеги, федеральные деньги по этим программам, а это 5 безвозмездных федеральных рублей к нашему одному, вкладываются в регион без процентов и навсегда.

Извините за такой пример, но все мы с вами простые смертные люди и как показали печальные события последних двух недель, никто из нас не застрахован.

Вспомните, в каком состоянии и с каким оборудованием еще совсем недавно был наш онкологический диспансер, это был просто ужас и позор.

Так вот, в новом онкоцентре, в части нашего областного софинансирования, также сидят полмиллиарда кредитных средств.

Думаю, что ни у кого здесь нет иллюзий, что мы смогли бы его построить и оборудовать без участия в программе, то есть без привлечения федерального софинансирования.

Наконец третье. Мы не нарушили ни одной нормы бюджетного законодательства, нам не грозят, в отличие от некоторых, никакие санкции, а главное, что мы делаем – переводим коммерческие кредиты в бюджетные, сокращая, таким образом, ежегодную сумму, выделяемую на обслуживание госдолга.

Только в текущем году, для информации, 4 млрд коммерческих кредитов нам удалось перевести в бюджетные, за что нас восторженно хвалили некоторые присутствующие сегодня в зале депутаты в прошлом году, и чего отчаянно не замечают в году нынешнем.

Особенно меня «восхитил» вопрос, заданный на общественных слушаниях и прозвучавший сегодня, о «непубличной и подковерной» покупке областной администрацией 48 новых джипов.

Послушайте, это вообще за гранью добра и зла, за гранью нормального человеческого понимания.

Конечно, если вспомнить джипы с «блатными номерами» некоторых наших депутатов, которые, судя по своим декларациям о доходах, еле-еле сводят концы с концами, то воображение рисует астрономические суммы.

Но в регионе все знают о том, что мы закупили автомобили марки «Рено Дастер», не в гараж областной Администрации, а Главам наших сельских поселений.

Это был очень давний и наболевший вопрос в наших сельских территориях, и я искренне рад, что мы наконец-то его решили.

Особый цинизм вопросу этого депутата придает то, что во время последней избирательной кампании он совсем не на «Дастере» объезжал наших Глав волостей, обещая им золотые горы и прося их о поддержке на выборах.

Далее, хотел бы обратить внимание на вопрос Льва Марковича Шлосберга, который предлагал уменьшить финансирование ОЭЗ «Моглино».

Моглинская строка бюджета – это наши обязательства перед федерацией.

Они свои обязательства выполняют, мы должны выполнять свои также.

Но вопрос чаще ставится по-другому: зачем нам вообще эти вложения и эта экономическая зона?

Затем же, зачем мы в принципе занимаемся созданием комфортных условий для наших крупных инвесторов.

Для информации, в 2016 году от «Великолукского свинокомплекса» поступило налогов в областной и районные бюджеты и платежей в социальные фонды 265 млн рублей, в следующем году эта цифра будет еще больше.

Я не говорю уже о более чем 3 тысяч рабочих мест уже созданных по этому проекту за последние три года.

«Лесозавод Судома» помимо 400 рабочих мест дает и, главное, что будет ежегодно давать в бюджет региона 100 млн рублей налоговых поступлений.

ОЭЗ «Моглино» после завершения проекта обеспечит еще больший налоговый потенциал.

Кстати, по графику реализации этого проекта мы абсолютно соответствуем мировым нормам и запуск подобных проектов «у них» занимает 5 – 6 лет.

В 2016 году на площадке осуществлен запуск электроподстанции, открыты таможенный пост и газораспределительные сети.

В настоящее время на территории «Моглино» финская компания-резидент «Нор-маали» ведет строительство завода по производству лакокрасочных материалов.

Планируемая дата завершения строительства – апрель следующего года.

С августа этого года российская компания-резидент «Сибирский гостинец» ведет строительство завода по производству сублимированных ягод и других пищевых ингредиентов, уже следующим летом компания также планирует начать производство своей продукции на площадке «Моглино».

То же самое, Лев Маркович, хочу вам сказать по поводу вашего вопроса о средствах на мелиорацию.

Нам ни в коем случае нельзя сокращать эту статью расходов! Мы должны сделать все, чтобы сохранить набранную динамику возвращения заброшенных земель в севооборот.

10-15 тыс гектаров в год – это амбициозная, но вместе с тем выполнимая задача, с которой наши аграрии смогут справиться.

Это, кстати, касается и наших фермеров, которым мы стараемся ежегодно увеличивать поддержку, и небезуспешно, судя по динамике производства в крестьянских и фермерских хозяйствах.

Коллеги, я коснулся только тех тем, которые наиболее ярко и яро обсуждались в период первого чтения бюджета. Сегодня у вас будет возможность задать вопросы, получить ответы от меня лично, от моих заместителей, от руководителей органов исполнительной власти.

Бюджет не простой, но он позволит нам достаточно уверено прожить следующий год. А с учетом федеральных поступлений в течение финансового года в размере 4-5 млрд рублей, о которых вам подробно рассказывала Татьяна Алексеевна при первом чтении – поверьте, все у нас будет хорошо.

Постепенно, за два – три года мы сможем закончить большие стройки и сможем высвободить как собственные бюджетные средства, так и получить дополнительные доходы в бюджет.

Коллеги, успех для наших граждан и региона - напрямую зависит от нашего с вами взаимодействия и настроя.

Хочу поблагодарить вас за совместную работу в уходящем 2016 году, пожелать всем удачи и терпения и самое главное, мира и добра!

Спасибо за внимание».

Источник: Псковская Лента Новостей