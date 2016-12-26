180 человек в Псковской области за минувшие выходные предупредили об опасности выхода на лед

Временные посты по профилактике опасных ситуаций на водоемах и предупреждению рыбаков в минувшие выходные работали в населенных пунктах Неелово и Солоново Псковского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, за два выходных дня об опасности выхода на лед было предупреждено 180 человек на 85 единицах техники.

В соответствии с распоряжением администрации области о запрете выхода населения и выезда автотранспорта на лед организовано дежурство оперативных групп Главного управления МЧС России по Псковской области совместно с представителями УГИБДД Управления МВД России по Псковской области на временных постах, созданных в населенных пунктах Неелово и Солоново. Цель их работы – предупреждать об опасности выхода на лед Псковского, Тёплого и Чудского озер.

В настоящее время в соответствии с действующим законодательством подобные дежурные группы не имеют полномочий по задержке и возвращению машин, однако предупредить людей об опасности и провести разъяснительную работу среди населения о запрете выхода на лед они обязаны. Так, сотрудники МЧС доводили до водителей и пассажиров машин содержание распоряжения о запрете выхода на лед.

Источник: Псковская Лента Новостей