Виктор Остренко: Несмотря на предостережения скептиков и призывы сменить власть, в Псковской области продолжается реализация важных инфраструктурных проектов

Несмотря на предостережения скептиков и призывы сменить власть, в Псковской области продолжается реализация важных инфраструктурных проектов. Об этом заявил заместитель председателя Псковского областного Собрания Виктор Остренко («Единая Россия») 26 декабря на сессии регионального парламента.

«Несмотря на высказанные скептиками традиционные предостережения и призывы сменить власть, сегодня все важные инфраструктурные проекты нашли свою реализацию в 2016 году», - сказал Виктор Остренко. Он перечислил самые важные проекты и стройки: Псковский перинатальный центр, онкоцентр, путепровод, Северный обход, новая школа в Борисовичах и новая школа в Великих Луках, капитальный ремонт великолукского театра, программа ремонта муниципальных домов культуры, развитие особой экономической зоны «Моглино», подготовка к сдаче физдиспансера, начало обустройства студенческого городка.

Отдельно Виктор Остренко поблагодарил губернатора за выполненные обязательства по обеспечение транспортом сельских поселений, где есть сложные дорожные условия. Он подчеркнул, что большая часть долговых средств направлена на проекты развития, а не на проедание.

Он ответил и на попытки обвинить единороссов в соглашательстве. «Да, условия принятия бюджета непростые, есть свои обстоятельства, которые вызывают настороженность и тревогу, отсутствие возможности для увеличения заработной платы работникам бюджетной сферы», - сказал он. Однако работа над бюджетом не останавливается.

Виктор Остренко предложил посвятить «парламентский час» в январе теме «Здравоохранение».

Источник: Псковская Лента Новостей