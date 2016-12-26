Новая школа в Борисовичах должна быть введена в эксплуатацию к лету 2017 года

Новая школа в псковской деревне Борисовичи должна быть введена в эксплуатацию к лету 2017 года. Об этом губернатор региона Андрей Турчак сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове», рассказывая о важных социальных объектах, которые будут реализованы в наступающем году.

«На базе новой школы мы планируем уже провести летние детские лагеря, поэтому к концу мая - началу июня мы должны сдать объект в эксплуатацию», - сказал он.

Что касается онкоцентра, то терапевтический корпус полностью загружен, на сегодняшний день проводятся операции. Корпус с тяжелым оборудованием будет введен в эксплуатацию в 2017 году, в данный момент идет процесс лицензирования. «Мы ожидаем, что к концу 1 квартала года мы получим лицензию», - отметил глава региона.

Перинатальный центр будет введен в эксплуатацию также в 2017 году, сказал Андрей Турчак, подчеркнув, что стройка идет с 6-месячным опозданием по разным обстоятельствам.

Студенческий кампус, как и планировалось, должен появиться в Пскове в 2019 году. Весной, по словам губернатора, должна быть готова проектно-сметная документация по объекту, после чего будет утвержден 3-летний бюджет на реализацию объекта.

Источник: Псковская Лента Новостей