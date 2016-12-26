Андрей Турчак посоветовал критикам областных властей сначала разобраться со своими долгами

Губернатор Псковской области Андрей Турчак посоветовал конструктивным критикам сначала разобраться со своими долгами, а потом уже критиковать областную власть, в том числе в части госдолга.

«У нас нет оппонентов - у нас есть конструктивные критики, и критика нужна», - отметил губернатор Псковской области Андрей Турчак в прямом эфире на радио «Эхо Москвы в Пскове». Тема госдолга, по его словам, звучала и на сегодняшней сессии.

«Хочу на примере исполнения бюджета сказать, что только в 2016 году мы заместили коммерческих кредитов на сумму 4 млрд рублей... Каждая крупная стройка сопряжена с обязательствами по софинансированию из региональных бюджетов», - пояснил губернатор, добавив, что без поддержки федерации Псковская область не справилась бы и не смогла реализовать столько социально значимых проектов. «На каждый рубль, вложенный федерацией, мы привлекаем по 4-5 рублей. Это софинансирование никакими процентам и не облагается. Поэтому нашим конструктивным критикам я бы посоветовал разобраться сначала со своими долгами, выйти из состояния пике, а потом уже критиковать областную власть».

«Одни занимаются работой, а другие сказки рассказывают - у каждого своя функция», - заявил также глава региона, отвечая на вопрос о его отношении к выпадам псковской оппозиции и заявлению ряда оппозиционных политиков по поводу возможных альянсов против действующей власти.

«Рефлексировать и реагировать можно только на вменяемую позицию. То, что я слышу, - это полная невменяемость, вызванная страхом. Клинические случаи и я не комментирую», - заявил глава региона.

Источник: Псковская Лента Новостей