В Великих Луках проанализировали состояние технической укрепленности и антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов

Под председательством заместителя главы города Великие Луки Виктора Волынцева в администрации города Великие Луки состоялось очередное совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативной группы муниципального образования «Город Великие Луки». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Великих Лук, обсуждены результаты мероприятий по изучению эффективности мер по антитеррористической защите объектов транспорта и образовательных учреждений.

Проанализировано состояние технической укрепленности и антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов и объектов особой важности, расположенных на территории города Великие Луки.

С докладом о ходе исполнения Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в муниципальном образовании «Город Великие Луки» на 2016-2019 годы выступил начальник управления администрации города Великие Луки по профилактике правонарушений, противодействию наркомании, защите прав и социальной адаптации несовершеннолетних и отдельных категорий граждан Виктор Костюченко, о комплексных мерах по обеспечению в городе Великие Луки антитеррористической защищенности объектов и безопасности населения в дни новогодних и рождественских праздников доложили начальник ОМВД России по г. Великие Луки Дмитрий Кислицин, начальник управления образования Администрации города Великие Луки Татьяна Лозницкая, председатель комитета культуры администрации города Великие Луки Валентина Зандер.

Рассмотрены вопросы, связанные с деятельностью рабочей группы при антитеррористической комиссии в городе Великие Луки по вопросам профилактики экстремизма и терроризма. Обсуждены итоги работы антитеррористической комиссии за 2016 год и утверждён план работы антитеррористической комиссии в городе Великие Луки на 2017 год.

В заседании приняли участие глава администрации города Великие Луки Виктор Каменский, первый заместитель главы администрации города Великие Луки Всеволод Куплайс, начальник отдела УФСБ России в г.Великие Луки Евгений Калинин, руководитель следственного отдела СУ СК РФ в г.Великие Луки Кирилл Попов, отдельные руководители структурных подразделений администрации города Великие Луки и другие должностные лица.

Источник: Псковская Лента Новостей