Александр Братчиков поддержал сокращение льгот сельхозпредприятиям ради наполнения бюджета

Председатель парламентского комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Александр Братчиков («Единая Россия») поддержал сокращение льгот сельхозпредприятиям ради наполнения бюджета. Об этом он заявил 26 декабря в ходе дискуссии на сессии регионального парламента.

Александр Братчиков напомнил, что он лично на одной из прошлых сессий поддержал предложенное администрацией сокращение льгот для сельского хозяйства. «Многие знают, чего мне это стоило. Все понимаем, для чего нужны деньги», - отметил депутат.

Он также выразил удивление по поводу одной из поправок к бюджету от фракции «Яблоко» о сокращении программы мелиорации. Александр Братчиков удивлен, почему автору поправки не интересно мнение его коллег из аграрного комитета по мелиорации. Новые земельные участки, по словам Александра Братчикова, - это «наше будущая доходная часть бюджета».

Депутат также выразил слова благодарности за сбалансированный бюджет.

Источник: Псковская Лента Новостей