Александр Козловский принимает участие в 51-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России

Сегодня, 26 декабря, в Государственной Думе начались мероприятия 51-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. В ходе работы сессии полномочиями будут наделены новые депутаты, избрано руководство Парламентского собрания, сформированы составы комиссий.

Один из основных вопросов повестки дня - обсуждение и формирование бюджета Союзного государства на 2017 год. Депутаты - члены Парламентского собрания намерены внести изменения и дополнения в бюджет Союзного государства на 2016 год.

В работе 51-й сессии Парламентского собрания принимают участие председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко, а также депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский, который только что был избран в мандатную комиссию.

Источник: Псковская Лента Новостей