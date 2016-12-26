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Александр Козловский принимает участие в 51-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России

26.12.2016 14:58 ПЛН, Псков

Сегодня, 26 декабря, в Государственной Думе начались мероприятия 51-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. В ходе работы сессии полномочиями будут наделены новые депутаты, избрано руководство Парламентского собрания, сформированы составы комиссий. 
 
 
Один из основных вопросов повестки дня - обсуждение и формирование бюджета Союзного государства на 2017 год. Депутаты - члены Парламентского собрания намерены внести изменения и дополнения в бюджет Союзного государства на 2016 год. 
 
 
В работе 51-й сессии Парламентского собрания принимают участие председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко, а также депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский, который только что был избран в мандатную комиссию. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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