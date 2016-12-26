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Некий сумбур с принятием главного документа региона не отразился на качестве бюджетного процесса, заверил Андрей Турчак

26.12.2016 15:04 ПЛН, Псков

Некий сумбур с принятием главного документа Псковской области не отразился на качестве бюджетного процесса, считает губернатор региона Андрей Турчак. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 ФМ).

Бюджетный процесс в этом году был «из ряда вон выходящим», высказал оценку глава региона. «Слишком поздно мы получили контрольные цифры Минфина, рамки бюджетного процесса были сокращены до минимума», - отметил он, пояснив, что не смог присутствовать на публичных слушаниях и при первом чтении бюджета из-за совета у полпреда президента. Кроме того, глава региона напомнил о безвременной кончине двоих депутатов регионального парламента, из-за трагических событий сроки проведения сессии областного Собрания также были перенесены.

«Получился сумбур, но на качестве бюджетного процесса это не отразилось. Кто хотел, принял участие в работе согласительной комиссии. Часть поправок была одобрена, часть отклонена, но над ними мы будем работать в течение года», - добавил Андрей Турчак.

Источник: Псковская Лента Новостей



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«Дом Советов» с Андреем Турчаком


 

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