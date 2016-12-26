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Западные электрические сети «Псковэнерго» отмечены Благодарностью муниципалитета

26.12.2016 15:26 ПЛН, Псков

Глава Опочецкого района Юрий Ильин вручил благодарность филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, руководитель муниципалитета поблагодарил специалистов Западных электрических сетей «Псковэнерго» за участие в благотворительной и общественной жизни района.
 
 
По словам директора Западных электрических сетей Александра Сазонова, в текущем году на территории Опочецкого района специалисты «Псковэнерго» выполнили ремонт порядка 200 км воздушных линий 110 кВ и 10-0,4 кВ, 57 трансформаторных подстанций и распредпунктов 10/0,4 кВ, расчистили 131 га просек ЛЭП в лесной зоне.
 
В уходящем году работники РЭС №1 Западных электрических сетей обеспечили в Опочке электроснабжение нового стадиона, построив для этого воздушную линию 0,4 кВ по улице Светлая. Помимо этого, в преддверии различных городских и районных праздников энергетики традиционно обеспечивали установку дополнительных точек электропотребления в местах проведения торжественных митингов, культурно-развлекательных и спортивных мероприятий, а к настоящему времени завершают монтаж новогодней иллюминации в центре города.
 
Отдельно можно отметить активное участие работников «Псковэнерго» во всех городских субботниках, озеленении улиц, в уходе за воинскими захоронениями, благоустройстве въездного  знака. Эта «визитная карточка» города находится в непосредственной близости к административному зданию производственного отделения энергокомпании.  
 
«Мы надеемся на сохранение сложившихся деловых отношений и дальнейшее сотрудничество», - заключил глава Опочецкого района.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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