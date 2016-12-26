Губернатору Андрею Турчаку было жаль увольнять Наталью Вдовину

Губернатору Псковской области Андрею Турчаку было жаль увольнять Наталью Вдовину с поста председателя Госкомитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды. Об этом он сообщил в прямом эфире на радио «Эхо Москвы в Пскове».

Прежде всего, губернатор заметил, что такие кадровые решения не являются экспромтом. Увольнение по утрате доверия он назвал серьезным шагом. «Впервые такая норма была применена в нашем регионе. Этому решению предшествовала назначенная комиссия по противодействию коррупции. Наталья Ивановна участвовала в ее работе, давала пояснения, в том числе письменные», - пояснил Андрей Турчак.

В этом деле, по его словам, есть две составляющие: «есть уголовный процесс, в который мы не имеем права вмешиваться, пока суд не вынесет решение, а есть гражданский процесс. «В его рамках и прописанных должностных инструкций чиновника есть такое понятие, как конфликт интересов», который, по словам губернатора, и был выявлен в случае с Натальей Вдовиной.

«Поэтому мне ничего не оставалось, как издать соответствующее постановление. В такой ситуации нельзя было объявить ни взыскание, ни неполное соответствие должности. Хотя я оцениваю работу Натальи Ивановны как работу эффективного специалиста. Мне было жаль подписывать эти бумаги», - заключил Андрей Турчак.

Ранее сообщалось, что 2 декабря губернатор Псковской области Андрей Турчак освободил Наталью Вдовину от занимаемой должности председателя Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды в связи с утратой доверия. Причиной такого решения послужили результаты проверки о соблюдении требований к служебному поведению госслужащего, которую проводило управление по противодействию коррупции администрации региона по распоряжению губернатора. Проверка установила наличие в деятельности Натальи Вдовиной фактов коррупционных правонарушений.

До поступления на государственную службу Наталья Вдовина работала в одном из юридических лиц, директором которого являлся Юрий Гуков. В августе 2013 года Наталья Вдовина была назначена заместителем председателя Госкомитета, в апреле 2014 года - председателем. Впоследствии при подаче заявки на сопровождение инвестпроекта «Создание производства по глубокой переработке древесины в Псковской области» от ООО «Торговый дом «Кутекром», директором которого также является Юрий Гуков, Наталья Вдовина не уведомила руководство области о возможном конфликте интересов. Более того, установлено, что руководитель Госкомитета лично сопровождала инвестпроект и получала необходимые согласования в федеральных Министерствах и ведомствах. Таким образом, Наталья Вдовина нарушила федеральные законы «О государственной службе» и «О противодействии коррупции».

Источник: Псковская Лента Новостей