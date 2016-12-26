Россияне, как и президент РФ, планируют встретить Новый год дома - опрос

Большинство россиян (70%) традиционно планирует встретить Новый год у себя дома, с родными и близкими, сообщили «Интерфаксу» в «Левада-Центре».

В этих своих планах россияне солидарны с президентом РФ Владимиром Путиным, который, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, по традиции встретит Новый год в кругу родных, близких и друзей.

Каждый пятый россиянин (21%) проведет новогоднюю ночь в гостях, с друзьями. Только 3% респондентов собираются встретить 2017 год за рубежом, по 2% - в доме отдыха или в одиночестве.

В новогодние каникулы большинство россиян собираются просто отдыхать дома (60%). Еще 17% планируют заниматься домашними делами, ремонтом, а 15% поедут в гости к родным или знакомым в другой регион России.

Работать в праздники будут 8% участников опроса, проведенного 9-12 декабря среди 800 человек в 137 населенных пунктах РФ.

По данным социологов, Новый год является самым популярным зимним праздником - его планируют отмечать 95% россиян. Православное Рождество 7 января празднуют 58%, Старый Новый год - 47%, Крещение - 39%, католическое Рождество 25 декабря - 4%.

Аналогичные данные получили и социологи ВЦИОМ - дом остается самым распространенным местом празднования Нового года, его выбирают 76% участников опроса, проведенного 17-18 декабря среди 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 регионах РФ.

Каждый десятый респондент (11%) пойдет в гости, 4% отправятся на дачу, 2% - в ресторан или клуб, по 1% - отправятся в загородный пансионат и за рубеж. Еще 3% вообще не намерены как-либо отмечать встречу нового, 2017 года.

Те или иные траты, связанные с Новым годом, планируют совершить 88% граждан.

«После пикового прироста в преддверии 2016-го (+38%) расходов на встречу Нового года, в преддверии 2017-го предполагаемые траты выросли незначительно (+4%): сумма средних расходов составляет 12397 рублей», - рассказали социологи.

Средняя сумма расходов респондентов на подарки - 4338 рублей, на новогодний стол - 4164 рублей, на походы в театр, ресторан, детскую елку и пр. - 3895 рублей.

Желания и возможности по подбору подарков из года в год заметно разнятся: чаще всего презентовать россияне собираются сувениры (30%), тогда как получить их в подарок хотели бы только 8%. Дарить конфеты и алкоголь будут 26%, а получить их хотят лишь 6%, игрушки - 24% против 1%, парфюмерию/косметику - 19% против 9%.

Самым желанным подарком остаются деньги, причем доли тех, кто хотел бы их получить и тех, кто планирует их вручать, очень близки (15% и 13%). Не намерены дарить подарки 14%, отказались бы от их получения 19%.

Источник: Псковская Лента Новостей