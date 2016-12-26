Прокуратура добилась проведения ремонта общежития для студентов Псковского колледжа искусств

Прокуратура города Пскова провела проверку в общежитии ГБОУ СПО «Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова». Как сообщает сайт генеральной прокуратуры РФ, установлено, что в общежитии не соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования условий проживания обучающихся, выразившиеся в многочисленных дефекты оконных блоков в жилых комнатах.

В частности, нарушена герметичность между рамами и створками оконных блоков, имеются трещины на стеклах и следы гниения, отсутствуют затворные устройства.

Таким образом, состояние жилых помещений общежития не соответствует требованиям Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а бездействие собственника по их надлежащему содержанию нарушает права студентов ГБОУ СПО «Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова» на безопасные и благоприятные условия проживания.

Для устранения нарушений закона прокурором города Пскова в суд направлено исковое заявление об обязании государственного предприятия Псковской области «Управление недвижимостью» обеспечить выполнение работ по замене оконных блоков в помещениях общежития.

Требования прокурора удовлетворены, государственное предприятие Псковской области «Управление недвижимостью» обязали в срок до 31 декабря 2016 года обеспечить выполнение соответствующих ремонтных работ.

В настоящее время работы по замене окон в помещениях общежития завершены, нарушения закона устранены.

Источник: Псковская Лента Новостей