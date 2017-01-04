Исполнилось 180 лет со дня рождения известного историка и общественного деятеля великолучанина Михаила Семевского

180 лет назад, 4 (16) января 1837 года, в селе Федорцево Великолукского уезда Псковской губернии родился Михаил Семевский. В отечественной истории он широко известен, как историк, журналист, общественный деятель, действительный статский (с 1877 года), а затем тайный (с 1882 года) советник.

Михаил Семевский. Силуэтный портрет работы А. Стройло (1999). Из фондов Пушкинского Заповедника

Имя Михаила Семевского связано с Псковщиной не только фактом его рождения здесь. Одной из первых опубликованных работ исследователя стал историко-этнографический труд «Великие Луки и Великолуцкий уезд» (1857), который в свое время подвергся критике Николая Добролюбова, но, тем не менее, и сейчас, в год 160-летия публикации, чрезвычайно интересен как документ эпохи. С 1870 года и до конца своей жизни Семевский был издателем крупнейшего исторического журнала «Русская старина» и, как отмечают историки периодической печати в России, не только активно участвовал в нем собственными материалами, но и активно стимулировал розыск интересных документов в частных архивах, а также настоятельно советовал современникам писать воспоминания. Именно в «Русской старине» впервые, чуть более 150 лет назад (в 1866 году), под названием «Прогулка в Тригорское» были опубликованы воспоминания тригорских соседей А.С. Пушкина в обработке Михаила Ивановича.

Из иллюстраций к книге «Прогулка в Тригорское». А. Стройло (1999). Из фондов Пушкинского Заповедника

Подборка иллюстраций к «Прогулке в Тригорское» работы известного российского художника, псковича Александра Стройло сейчас хранится в собрании Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Часовня в Михайловском. Из иллюстраций к книге «Прогулка в Тригорское». А. Стройло (1999). Из фондов Пушкинского Заповедника

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты новостей в музее, большая часть — 74 из 93 — иллюстраций в книге, выпущенной к 200-летию со дня рождения Пушкина (Псков ; сельцо Михайловское, 1999), выполнены в излюбленной Александром Стройло технике силуэта. Многие из них можно было увидеть, например, на недавней, посвященной 60-летию художника, выставке его произведений в музее-заповеднике.

Источник: Псковская Лента Новостей