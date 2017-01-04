В Управлении по вопросам миграции УМВД реализована возможность регистрации граждан на Едином портале государственных услуг

Обзоры
Общество
НОВОСТИ
Правительственный законопроект о совершенствовании регулирования гостиничного бизнеса внесен в Госдуму1
|Константин Шморага (другие записи автора)
|
Не глядя на часыСлушал записи ансамбля им. Александрова - и вспомнилось детство. Когда дома уже никого, в школу во вторую смену и за завтраком слушаешь радио. А там рассказывают что-то из биологии, астрономии, читают кого-то из классиков, хотя иногда могли и Барто прочесть. Хорошие такие были передачи. Но не меньше нравилось, когда мужской хор...
УМВД России по Псковской области информирует граждан о возможности пройти регистрацию на Едином портале государственных услуг или подтвердить учетную запись пользователя в Центре обслуживания Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области для получения государственных услуг в электронном виде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Прием заявителей в УВМ УМВД России по Псковской области, обратившихся за государственной услугой в электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru), ведется в приоритетном порядке отдельным сотрудником в предварительно согласованное время.
Прием граждан осуществляется в УВМ УМВД России по Псковской области по адресу: город Псков, улица Петровская, дом 51, каб.108, вызов сотрудника по тел. 8(8112) 698-413.
Источник: Псковская Лента Новостей