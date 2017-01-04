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В Управлении по вопросам миграции УМВД реализована возможность регистрации граждан на Едином портале государственных услуг

04.01.2017 10:34 ПЛН, Псков

УМВД России по Псковской области информирует граждан о возможности пройти регистрацию на Едином портале государственных услуг или подтвердить учетную запись пользователя в Центре обслуживания Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области для получения государственных услуг в электронном виде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Прием заявителей в УВМ УМВД России по Псковской области, обратившихся за государственной услугой в электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru), ведется в приоритетном порядке отдельным сотрудником в предварительно согласованное время.

Прием граждан осуществляется в УВМ УМВД России по Псковской области по адресу: город Псков, улица Петровская, дом 51, каб.108, вызов сотрудника по тел. 8(8112) 698-413.

Источник: Псковская Лента Новостей



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