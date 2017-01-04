В Пскове простились с Почетным гражданином города Василием Куличковым

В среду, 4 января, в областном Управлении МВД России простились с Почетным гражданином города Пскова, участником Великой Отечественной войны, полковником милиции в отставке Василием Куличковым.

Василий Степанович Куличков родился в 1924 году в Тверской области. Участник Великой Отечественной войны. Воевал в составе партизанской бригады. Трижды был ранен. В органах внутренних дел Василий Степанович служил с 1944 года. Немало лет отдал работе в уголовном розыске. В его активе – раскрытие многих резонансных преступлений. Закончил Высшую школу МВД СССР. Службу завершил в должности заместителя начальника УВД Псковского облисполкома. Удостоен высоких правительственных наград. Полковник милиции в отставке. Заслуженный работник МВД. Почетный гражданин города Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по региону, в ходе траурной церемонии, которая прошла у здания УМВД России по Псковской области, начальник Управления генерал-майор полиции Юрий Инстранкин, заместитель губернатора области Вера Емельянова, Глава Пскова Иван Цецерский, псковские ветераны, друзья и коллеги почтили память Василия Степановича и выразили глубокие соболезнования всем родным и близким покойного.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Аантолий Копосов подчеркнул, что Василий Куличков относился к людям драгоценнейшей породы, которые освобождали страну от войны и в послевоенные годы восстанавливали разрушенное.

«Мы сегодня провожаем последнего Почетного гражданина города, который освобождал Псков от фашистских захватчиков. Безмерно жаль терять поколение победителей, которые отстояли свободу и воспитали патриотичное молодое поколение», - от имени депутатов Псковской городской Думы, администрации города и себя лично выразил соболезнования родным, близким и друзьям глава Пскова Иван Цецерский.

Источник: Псковская Лента Новостей