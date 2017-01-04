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Псковскому полицейскому в Париже вручили кубок и серебряную медаль Французской республики

04.01.2017 12:23 ПЛН, Псков

В Париже прошел гала-концерт по случаю чествования победителей и лауреатов международных конкурсов творческих достижений, проходящих в Европе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по Псковской области.

В торжественной церемонии, которая прошла 31 декабря, принял участие сотрудник УМВД России по Псковской области, лауреат многочисленных российских и международных конкурсов Владимир Иванов. Представителю Псковщины был вручен кубок и серебряная медаль Французской республики.

Всего в подобных конкурсах участвует 56 стран Европы, Азии и Америки. Чествование лауреатов проводится три раза в год. Гала - концерты проводятся в Париже, Каннах, Ницце и Монако.

В этом году Россию на мероприятии представляли артисты из Псковской области, Якутии, Оренбургской, Саратовской областей и других регионов.

Источник: Псковская Лента Новостей



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