Псковскому полицейскому в Париже вручили кубок и серебряную медаль Французской республики

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Правительственный законопроект о совершенствовании регулирования гостиничного бизнеса внесен в Госдуму1
|Константин Шморага (другие записи автора)
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Не глядя на часыСлушал записи ансамбля им. Александрова - и вспомнилось детство. Когда дома уже никого, в школу во вторую смену и за завтраком слушаешь радио. А там рассказывают что-то из биологии, астрономии, читают кого-то из классиков, хотя иногда могли и Барто прочесть. Хорошие такие были передачи. Но не меньше нравилось, когда мужской хор...
В Париже прошел гала-концерт по случаю чествования победителей и лауреатов международных конкурсов творческих достижений, проходящих в Европе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по Псковской области.
В торжественной церемонии, которая прошла 31 декабря, принял участие сотрудник УМВД России по Псковской области, лауреат многочисленных российских и международных конкурсов Владимир Иванов. Представителю Псковщины был вручен кубок и серебряная медаль Французской республики.
Всего в подобных конкурсах участвует 56 стран Европы, Азии и Америки. Чествование лауреатов проводится три раза в год. Гала - концерты проводятся в Париже, Каннах, Ницце и Монако.
В этом году Россию на мероприятии представляли артисты из Псковской области, Якутии, Оренбургской, Саратовской областей и других регионов.
Источник: Псковская Лента Новостей