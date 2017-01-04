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Путин утвердил поручения, связанные с проведением капремонта в многоквартирных домах

04.01.2017 14:08 ПЛН, Псков

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений по вопросам организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Согласно сообщению, правительству РФ поручено обеспечить до 1 сентября 2017 года совершенствование нормативно-правового регулирования региональных программ капитального ремонта в многоквартирных домах, разработку единой методики определения размера предельной стоимости капремонта, создание системы технического учета жилищного фонда.

Кабинету министров поручено также проконтролировать обоснованность установленных в регионах размеров взносов на капремонт (до 1 сентября 2017 года), а руководителям высших исполнительных органов власти - завершить к 1 декабря 2017 года формирование нормативно-правовой базы субъектов РФ в сфере капительного ремонта с учетом рекомендаций Минстроя.

Генеральной прокуратуре РФ президент поручил до 1 октября 2017 года провести проверку соблюдения норм жилищного законодательства при формировании региональных программ капремонта, «в том числе в части, касающейся принятия решений в отношении многоквартирных домов, имеющих высокую степень физического износа основных конструктивных элементов, и многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия».

Источник: Псковская Лента Новостей



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