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Морозы до 24 градусов прогнозируются в Псковской области 5 января

04.01.2017 14:18 ПЛН, Псков

В четверг, 5 января, на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Об этом сообщает сайт ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС»

Ветер северных направлений 6-11 м/сек.

Температура по области: -14…-19, местами до -24 градусов.

Атмосферное давление высокое.

Источник: Псковская Лента Новостей



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