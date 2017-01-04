Морозы до 24 градусов прогнозируются в Псковской области 5 января

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Правительственный законопроект о совершенствовании регулирования гостиничного бизнеса внесен в Госдуму1
|Константин Шморага (другие записи автора)
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Не глядя на часыСлушал записи ансамбля им. Александрова - и вспомнилось детство. Когда дома уже никого, в школу во вторую смену и за завтраком слушаешь радио. А там рассказывают что-то из биологии, астрономии, читают кого-то из классиков, хотя иногда могли и Барто прочесть. Хорошие такие были передачи. Но не меньше нравилось, когда мужской хор...
В четверг, 5 января, на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Об этом сообщает сайт ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС»
Ветер северных направлений 6-11 м/сек.
Температура по области: -14…-19, местами до -24 градусов.
Атмосферное давление высокое.
Источник: Псковская Лента Новостей