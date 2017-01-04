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В Пскове продолжаются рейды по профилактике возникновения пожаров

04.01.2017 14:56 ПЛН, Псков

Инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову совместно с сотрудниками местного отделения всероссийского добровольного пожарного общества проводят совместные профилактические рейды по жилому сектору. Как сообщает сайт Главного управления МЧС россии по Псковской области, работа проводится с целью профилактики возникновения пожаров и минимизации гибели людей на них,

«В связи с установившейся холодной погодой население активно использует в быту различные электронагревательные приборы и печное отопление. Вместе с тем для обогрева домов и квартир нередко используются либо неисправные, либо не фабричные обогреватели, неисправное печное отопление, представляющие собой серьезную опасность не только для сохранности жилища, но и для жизни людей», - отметили в МЧС.

В ходе профилактической работы осуществляется осмотр частных жилых домов граждан (с их согласия), особое внимание уделяется соблюдению требований пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования и использованию электроприборов. В случае выявления признаков, указывающих на нарушение требований пожарной безопасности, хозяевам домовладений разъясняется опасность выявленных недостатков, а также пути и методы их устранения. Со всеми жильцами обследуемых домов проводятся инструктажи по соблюдению требований пожарной безопасности под роспись, вручаются памятки и листовки на противопожарную тематику.

«Значительная часть людей считают, что пожар в их доме произойти не может. Тем не менее, следует уяснить, что пожар - не роковое явление и не слепая случайность, а результат прямого действия или бездействия человека. Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области напоминает, соблюдение требований пожарной безопасности, залог сохранности вашей жизни и вашего имущества», - заключили в Управлении МЧС по региону.

Источник: Псковская Лента Новостей



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