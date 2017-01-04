В Пскове продолжаются рейды по профилактике возникновения пожаров

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Правительственный законопроект о совершенствовании регулирования гостиничного бизнеса внесен в Госдуму1
|Константин Шморага (другие записи автора)
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Не глядя на часыСлушал записи ансамбля им. Александрова - и вспомнилось детство. Когда дома уже никого, в школу во вторую смену и за завтраком слушаешь радио. А там рассказывают что-то из биологии, астрономии, читают кого-то из классиков, хотя иногда могли и Барто прочесть. Хорошие такие были передачи. Но не меньше нравилось, когда мужской хор...
Инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову совместно с сотрудниками местного отделения всероссийского добровольного пожарного общества проводят совместные профилактические рейды по жилому сектору. Как сообщает сайт Главного управления МЧС россии по Псковской области, работа проводится с целью профилактики возникновения пожаров и минимизации гибели людей на них,
«В связи с установившейся холодной погодой население активно использует в быту различные электронагревательные приборы и печное отопление. Вместе с тем для обогрева домов и квартир нередко используются либо неисправные, либо не фабричные обогреватели, неисправное печное отопление, представляющие собой серьезную опасность не только для сохранности жилища, но и для жизни людей», - отметили в МЧС.
В ходе профилактической работы осуществляется осмотр частных жилых домов граждан (с их согласия), особое внимание уделяется соблюдению требований пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования и использованию электроприборов. В случае выявления признаков, указывающих на нарушение требований пожарной безопасности, хозяевам домовладений разъясняется опасность выявленных недостатков, а также пути и методы их устранения. Со всеми жильцами обследуемых домов проводятся инструктажи по соблюдению требований пожарной безопасности под роспись, вручаются памятки и листовки на противопожарную тематику.
«Значительная часть людей считают, что пожар в их доме произойти не может. Тем не менее, следует уяснить, что пожар - не роковое явление и не слепая случайность, а результат прямого действия или бездействия человека. Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области напоминает, соблюдение требований пожарной безопасности, залог сохранности вашей жизни и вашего имущества», - заключили в Управлении МЧС по региону.
Источник: Псковская Лента Новостей