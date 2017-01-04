Псковичей приглашают на выставку «Книги - события»

Абонемент Центральной городской библиотеки Пскова представляет масштабную выставку новинок, поступивших в фонд за прошедший год. Читатели смогут ознакомиться с более 300 изданиями различных жанров. Диапазон представленной литературы варьируется от истории до фантастики, от детективов до любовных романов, от психологии до географии, от философии до краеведения. Особое место в экспозиции займут книги-лауреаты престижных отечественных литературных премий. Интерес читателей безусловно вызовут «Зимняя дорога» Леонида Юзефовича, «Авиатор» Евгения Водолазкина, «Лестница Якова» Людмилы Улицкой, «Крепость» Петра Алешковского, «Кадын» Ирины Богатыревой и другие «звездные» новинки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, на выставке будут также представлены издания, пополнившие известные литературные серии. «Трумэн», «Пресли», «Королева Кристина», «Петр и Феврония», «Василий Блаженный», «Илья Муромец», «Кирилл и Мефодий» - вот только некоторые биографические исследования, изданные в рамках серии «Жизнь замечательных людей» и представленные на выставке новинок.

«Полководцами, как и солдатами, не рождаются, - ими становятся» - так можно озаглавить серию «Кавалеры ордена «Победа». О жизни и боевом пути таких выдающихся полководцев, как маршалы Конев, Говоров, Толбухин, Мерецков, Василевский, Тимошенко расскажут новые книги из этой серии.

«Автор уникального пятитомного проекта, военный историк А.Мартиросян взял на себя труд развеять 200 наиболее «ходовых» мифов о Сталине и разоблачить ряд «документальных фальшивок». Вот лишь некоторые из них: «Для обеспечения закупок иностранного оборудования Сталин организовал печатание фальшивых долларов»; «Сталин купил у гестапо подложный компромат на Тухачевского за три миллиона золотых рублей»; «Сталин сам планировал нападение на Германию (т.н. операция «Гроза»).

Очень интересные издания представлены также в популярной серии «История/География/Этнография».

И, конечно, на выставке читатели смогут ознакомиться с долгожданными новинками пера таких известных авторов, как А.Маринина, М.Трауб, Ч.Абдуллаев, Т.Устинова, А.Тамоников, А. и С.Литвиновы, Б.Акунин, С.Лукьяненко, Г.Куликова, С.Кинг, О.Петч, Дж.Гришэм, Г.Мюссо, Ф.Грегори, Э.Манро, Э.Сафарли, Н.Спаркс, Д.Тартт, Дж.Мойес и многих других», - сообщили в библиотеке.

Псковичей ждут на выставке 5 и 6 января с 11.00 до 19.00 по адресу: Псков, ул.Конная,6.

Источник: Псковская Лента Новостей