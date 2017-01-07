Рождественское послание митрополита Псковского и Порховского Евсевия

Митрополит Псковский и Порховский Евсевий обратился с традиционным Рождественским посланием к пастырям, монашествующим и всем православным христианам Псковской области:

«Сегодня Святая наша Православная Церковь тор­жественно празднует великий праздник Рождества Христова. Благая воля Божия воспевается ныне Анге­лами Небесными. Небесный гимн мы слышим по все­му лицу нашей планеты в Православных храмах. Ра­достное пение “Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение” наполняет наше сердце.

После грехопадения человек удалился от Бога и по влечению своей греховной природы стал делать безза­кония.

Зло на земле достигло своего крайнего напряжения. Жизнь без Бога, без Его разумных и спасительных за­конов, привела людей к тому, что они, опошлившись и развратившись, по слову Писания, приложились ско­том несмысленным и уподобились им.

Всё свелось к грубому ко­рыстолюбию, роскоши, изнеженности и плотоугодию. Не было порока, не было тогда самого гнусного преступле­ния, которые не совершались бы дерзко и открыто все­ми на каждом шагу и повсюду. Такими чертами рису­ют тогдашнее состояние человечества современные ему писатели.

Лучшие люди того времени буквально задыхались в этой ужасающей атмосфере безверия и нравственно­го растления и громогласно заявляли, что дальше так жить нельзя, что нет спасения человечеству, если Сам Бог не сойдет на землю и не избавит людей от явно надвигающейся страшной катастрофы. Для многих единственно разумным выходом из мучительного гне­тущего состояния представлялось насильственное пре­кращение своей жизни путем самоубийства. Без веры в истинного Бога люди вынуждены были осознать свое полное бессилие. Замечательно в этом отно­шении признание знаменитого философа языческой древности Платона, который писал, что не быть на зем­ле порядку, если только Сам Бог, сокрывшись под об­разом человека, не разъяснит нам и наши отношения к Нему, и наши взаимные обязанности друг к другу.

И вот, когда эта жуткая тьма зловещим мраком ох­ватила все человечество, уже начавшее отчаиваться в своем спасении, наступила кончина лета(Гал. 4, 4) — от вечности предопределенные Богом времена и сро­ки. Совершилась велия благочестия тайна(1 Тим. 4, 16) — «Посла Бог Сына Своего Единородного»… «Бог явися во плоти» и «с человеки поживе». Ярко воссияв­шая Вифлеемская звезда и дивное ангельское пение возвестили людям радостный восход Солнца Правды, которое озарило весь мир Своим Божественным Светом, разог­нав эту зловещую тьму. Сам Единородный Сын Божий сошел на землю и стал Человеком, не переставая быть Богом. Он дал нам свет и разум, да познаем Бога Ис­тинного и да будем в Истинном Сыне Его Иисусе Хрис­те(1 Ин. 5, 20); Он принес на землю тот вожделенный мир, по которому так исстрадалась душа человеческая, не умея и не зная, где и как его найти. Он пришел при­мирить человека с Богом и благовестить мир нам, даль­ним и ближним, как об этом сказал апостол Павел в послании к Ефессянам (2, 17). Своею любовию на Кресте примирил наш Спаситель нас друг с другом и со своей собственной совестью через веру в Него. Отныне этот Божий мир сде­лался отличительным признаком каждого истинного христианина, ставшим во Христе под­линно новою тварью, его неотъемлемым до­стоянием, как это мы видим в жизни святых – праведного Иоанна Кронштадтского, преподобного Серафима Саровского и многих других, известных нам святых.

Этот мир, который по слову апостола Павла превыше всякаго ума(Филип. 4, 7), превыше всякого человеческого постижения и разумения, ибо это мир — сверхестественный, благо­датный, божественный, наполняющий душу несказанным блаженством: это и есть то Царство Божие, которое, по слову Его, внутрь нас есть (Лк. 17, 21). Этим благодатным миром воспользовались все те, которые приняли Христа в своё сердце. А те, которые отвергают Его, - они вновь безумствуют. То, что происходит сегодня в мире, так живо напоминает нам картину жизни на земле перед Рождеством Христовым. То же безверие, тот же разврат, те же скотские дела, эго­изм, взаимная вражда и ненависть, та же утрата смыс­ла жизни у некоторых людей нашего времени.

Не хуже ли все это, по сравнению с тем, что было тогда, до Всемирного потопа? Ведь тогда человечество было языческим: оно не видело Христа Спасителя и Его спасительного возвышенного уче­ния, оно было погружено в глубокую нравственную тьму. А теперь? — Теперь же все это происхо­дит с человечеством, знающим святое евангельское учение или, по крайней мере слышавшим евангельскую про­поведь, знакомым с Христовым Божествен­ным законом. Какого же невероятного напряжения должна была достигнуть сила зла, дабы столько лю­дей оторвать от Христа, истинного Бога, и ввергнуть в такую ужасаю­щую бездну не только безверия, но и отчаянного, подлинно сатанинского богоборчества и страшного нрав­ственного растления как содома? Не к современному ли человече­ству надлежит отнести грозные предостерегающие сло­ва послания св. апостола Павла к Евреям: Земля, пив­шая многократно сходящий на нее небесный дождь, а ныне произво­дящая терния и отраву — негодна и близка к проклятию, которого конец — сожжение (Евр. 6, 7-8).

По учению святых отцов нашей святой Церкви, Христос уже не придет спасать нас. Он пришел для этого лишь однажды, раз и навсегда указал нам вечные и неизменные пути ко спасению – это Его жертвенная любовь, святая молитва и покаяние. Кто же не желает им следовать, таким путем, тот пусть сам и пеняет на себя за свою погибель. Никакого счастливого тысячелетне­го царства на земле, о котором ложно учат сектанты, не будет. Такое учение противно Слову Божию и реши­тельно отвергнуто святой Церковью. В свое время вторично придет Христос уже не спасать мир, но «судить и живых, и мер­твых» и определить каждому по делом его кто что заслужил.

Первый раз приходил Христос в Своем уничижении, «в рабии зраце» (Филип. 2, 7) давая нам пример смирения и терпения, а теперь придет Он во Славе Своей и вcu святии Ангели с Ним (Мф. 25, 31). Второе же Его пришествие будет уже не благостное снисхождение Божие к несчастным отчаявшимся людям, но Его Страшный Суд над беззаконными гордецами, знающими Бога и безумно, заносчиво от­метающих Его святые заповеди. И если первые христи­ане, празднуя Первое Пришествие Христово на землю, Его Рождение в мир, всегда возносились мыслию к славному и страшному Второму Его Пришествию, напряженно ожидая Его, то тем более естественно и даже необходимо помышлять о Нем нам, современным христианам, каждодневно наблюдающим признаки приближения Его, указанные в Еванге­лии. Вся наша жизнь на земле должна быть не чем иным, как самой тщательной подготовкой к этому ве­ликому и славному Дню Господню (Деян. 2, 21). Знает это враг, противник Бога, враг человеческого спасения – сатана, и всячески старается погасить в нас это спасительное стремление. Каких только доводов и благовидных предлогов и соображений не приводит он, лишь бы отклонить людей от Бога и от мысли о Втором Пришествии Христовом и Его Страшном Суде. Некоторые люди, отвергая Бога, и ныне говорят о вечной жизни с усмеш­кой, и даже избегают разговоров на эту тему. Да! Крепко приковал враг мысли и чувства современных лю­дей к земле, которые не хотят думать о вечности. Не са­мый ли верный это признак близости Второго Прише­ствия, когда человечество все дальше и дальше отступает от своего Создателя и Спасителя Бога.

Да бежит далеко от нас такое пагубное настроение легкомыслия и беспечности! Светло и радостно празд­нуя Первое Пришествие Христово в мир, будем также светло и радостно ожидать Его Второго Пришествия, жить этим ожиданием, как жили им христиане первых веков. А для того, чтобы оно было для нас воистину радостным и открыло бы нам вход блаженной вечнос­ти, нам необходимо хранить веру Православную и про­славлять имя Божие в своих церковных и домашних молитвах с терпением и покаянием. Не поддаваться диавольскому соблазну и не делать дел, оскорбляющих нашего Господа.

Всечестные отцы, возлюбленные о Господе братья и сестры г. Пскова и Псковской области, от всего любящего сер­дца приветствую всех вас с великим и радостным праздни­ком Рождества по плоти Господа и Бога и Спаса на­шего Иисуса Христа и новым 2017 годом благости Божией. Да сохранит нас Господь и да поставит всех нас на путь истины в Вифлееме родившийся от Пречистой Девы Марии Господь, наш Спаситель Иисус Христос.

Да уразумеем мы, что сила и смысл этого великого праздника в нашем духовном возрождении, в примирении с Богом, в мире и любви с людьми и в чистоте нашей со­вести. Желаю всем вам здоровья, благополучия и сча­стливого новолетия! Рождейся от Девы, Боже, помилуй нас и на грядущий 2017 год благослови всех нас Своим небесным благословением и миром для радости и земной, и небесной! Аминь!

Смиренный, Евсевий, Божиею милостию, митрополит Псковский и Порховский».

Источник: Псковская Лента Новостей