Фестиваль светошариков пройдет в Пскове сегодня вечером

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Правительственный законопроект о совершенствовании регулирования гостиничного бизнеса внесен в Госдуму2
|Илья Петров (другие записи автора)
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Вперед, к керосинкам!Казалось бы, после налога на безработных любимому начальству уже нечем удивить своих подопечных. Ан нет. Оказалось, что ставить под сомнение творческий потенциал российских чиновников было весьма неосмотрительно. И вот накануне Нового года, когда уже вовсю шло нарезание салатов и паковка холодильников, появилась новость о том, что Ростехнадзор (РТН) требует запретить россиянам...
В Рождество, 7 января, с праздником жителей Пскова приедет поздравить петербургский Арт-проект «Вместе Зажигаем», и подарит всем собравшимся в этот вечер в Детском парке невероятную феерию из огня и пиротехники, шоу света и лазеров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.
Профессиональные артисты и харизматичные ведущие вместе со зрителями создадут атмосферу настоящей сказки. Главным атрибутом уличного действа станут сотни гелиевых светошариков в руках каждого участника, которые по сигналу ракеты взмоют в темное небо.
Мероприятие пройдет в Детском парке Пскова 7 января. Начало праздника в 16.30. Светошарики для участия можно приобрести на месте. Вход свободный.
Источник: Псковская Лента Новостей