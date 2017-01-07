Фестиваль светошариков пройдет в Пскове сегодня вечером

В Рождество, 7 января, с праздником жителей Пскова приедет поздравить петербургский Арт-проект «Вместе Зажигаем», и подарит всем собравшимся в этот вечер в Детском парке невероятную феерию из огня и пиротехники, шоу света и лазеров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Профессиональные артисты и харизматичные ведущие вместе со зрителями создадут атмосферу настоящей сказки. Главным атрибутом уличного действа станут сотни гелиевых светошариков в руках каждого участника, которые по сигналу ракеты взмоют в темное небо.

Мероприятие пройдет в Детском парке Пскова 7 января. Начало праздника в 16.30. Светошарики для участия можно приобрести на месте. Вход свободный.

Источник: Псковская Лента Новостей