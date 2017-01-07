Рождественские богослужения прошли в 88 церквях и храмах Псковской области

В 88 церквях и храмах Псковской области прошли рождественские мероприятия. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, для обеспечения безопасности во время проведения богослужений было задействовано свыше 300 сотрудников УМВД и Росгвардии, членов народных дружин. Усиленные наряды несли службу возле православных храмов, церквей и монастырей.

Для обеспечения охраны общественной безопасности и порядка, предупреждения возможных правонарушений полицейские провели обследование территорий, на которых проводились массовые мероприятия. Сотрудники ГИБДД несли дежурство, обеспечивая безопасность дорожного движения.

Благодаря слаженной работе сотрудников полиции нарушений правопорядка допущено не было.

Источник: Псковская Лента Новостей