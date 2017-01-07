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Путин поздравил православных христиан с Рождеством

07.01.2017 10:27 ПЛН, Псков

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
 
«Рождественские дни озаряют нашу жизнь особой радостью, пробуждают самые добрые чувства, обращают нас к духовным истокам и традициям. Это время благих помыслов и дел, искренней заботы о ближних и о тех, кто нуждается в помощи и поддержке», - говорится в поздравлении.
 
Президент также пожелал православным христианам здоровья, успехов и благополучия.

Источник: Псковская Лента Новостей



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