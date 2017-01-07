Спасатели напоминают псковичам меры предосторожности при топке печи в бане

Во избежание пожароопасных ситуаций Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает некоторые меры предосторожности при топке печи в бане.

Во-первых, следует помнить, что печь в русской бане - это огнеопасное сооружение. Нарушение правил безопасности может привести к загоранию. Многие пожары в банях происходят из-за содержания в ненадлежащем состоянии печей, дымоходов и топки печи. Причиной пожаров часто становятся трещины, как в самой печи, так и в дымоходах и накопившаяся в них сажа. Поэтому напоминаем: очень важно следить за исправностью печей и дымоходов.

Деревянные или другие легковозгораемые объекты должны находиться на достаточном расстоянии от горячих частей печи и дымоходов или быть хорошо изолированными. Поскольку сажа и продукты сгорания имеют свойство накапливаться в зольниках и дымовых проходах, необходимо регулярно проводить чистку печи, вовремя устранять появившиеся дефекты.

Перед растопкой печи обязательно проверяется наличие тяги в дымообразующих каналах. Если тяги нет, дымоход прогревают путем сожжения небольшого количества топлива. Если и после этого она не появилась, нужно прочистить все дымовые каналы печи. При эксплуатации бани надо следить за тем, чтобы тлеющие угольки не выпали из топки, не допускать перекала печи. Для растопки печи не рекомендуется использовать жидкое топливо во избежание выброса пламени из растопочного отверстия. Уходя из бани, следует убедиться, что все топливо прогорело.

Очень важно следить за состоянием кирпичной кладки печи. Камни в печи-каменке подвержены разрушению, и проход через них дымовых газов затрудняется. Трещины могут возникнуть либо от перегрева, либо из-за использования некачественных материалов при ее установке. Кроме того, через образовавшиеся трещины могут вылетать искры и горящие угольки, способные вызвать пожар. Поэтому следует время от времени перебирать их и заменять раскрошившиеся камни новыми.

Немаловажный аспект - это электробезопасность: крайне важно следить за состоянием электрический сетей и оборудования в бане. Конечно, от скачков напряжения в сети никто не застрахован, однако за многие аспекты электробезопасности ответственны сами граждане. Монтаж электропроводки в бане должен быть выполнен медным проводом, который прокладывается поверх деревянных конструкций (стен, потолка). Монтаж электропроводки алюминиевым проводом внутри помещений недопустим. Используемый провод должен иметь достаточное сечение. Изоляция провода должна быть не менее чем двойная, изготовлена из материалом, не поддерживающих горение. При проходе через сгораемые конструкции провода должны быть уложены в металлическую трубу. В парилке не должно быть открытой проводки. Более того, через парилку желательно исключить прохождение любой проводки, даже закрытой. Запрещается прокладывать проводку над печкой.

Электрические кабели, подходящие вплотную к парилке в обязательном порядке должны быть защищены огнестойким материалом, способным выдерживать такую температурную нагрузку. Рекомендуется установить в бане устройство защитного отключения. При этом следует его проверять на срабатывание не реже одного раза в месяц.

Все выключатели и защитно-предохранительные устройства должны находиться во входном тамбуре. Также допускается их размещение в предбаннике (комнате отдыха). Не допустима установка выключателей в мойке и парилке. Выключатели, розетки, распаечные коробки должны быть только в брызгозащищенном исполнении, для наружной проводки. Для предотвращения затекания конденсата внутрь приборов, ввод провода в них нужно делать снизу или, с маленькой петлей, сбоку.

Светильники, применяемые в бане должны быть герметичными, надежно защищенными от влаги и высокой температуры. Светильник в парилке должен размещаться так, чтобы предотвратить возможность соприкосновения с веником парильщика.

Баня, как правило – это деревянное строение, внутренние ее помещения также выполняются из легковоспламеняемых материалов. Поэтому помимо соблюдения правил безопасности при топке печи и при эксплуатации электрических сетей, необходимо и самим быть крайне осторожными при обращении с источниками открытого огня, в том чисел при курении: любая неосторожность может привести к беде.

Сухие финские сауны завоевали сегодня не меньшую популярность, чем традиционные русские бани с влажным воздухом парилки. Требования пожарной безопасности, предъявляемые к обустройству сауны еще более строгие, чем к обычной бане. Поскольку для создания нужной температуры в сауне чаще всего использую электрическую сеть, необходимо соблюдать ряд предосторожностей, связанных с применением электронагревательных приборов. Максимально допустимая температура разогрева воздуха в парном отделении сауны не должна превышать 110°С. Электрические кабели, подходящие вплотную к парилке в обязательном порядке защищены огнестойким материалом, способным выдерживать такую температурную нагрузку.

Еще одна опасная ситуация, которая может возникнуть в бане – отравление угарным газом. Пострадавших нужно обязательно поместить в более прохладное помещение, по возможности обеспечив приток свежего воздуха. Когда вы вынесите пострадавшего в прохладное место, положите его и для улучшения кровоснабжения мозга лучше всего похлопайте по щекам. Если есть нашатырь, обязательно следует поднести к носу пострадавшего ватку, смоченную им. Также рекомендуется немного приподнять ноги пострадавшего, положив под колени сумку с вещами, а на голову – салфетку, смоченную холодной водой. После этого пострадавший обычно приходит в сознание.

Помните, пожарная безопасность бани практически полностью лежит на ваших плечах! Соблюдая все меры предосторожности, осуществляя правильный уход за оборудованием, вы будете долгие годы наслаждаться любимой баней.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните в службу спасения по телефонам «01», «101» или «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).

Источник: Псковская Лента Новостей