Патриарх Кирилл раскритиковал провокации в культуре

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что провокационные изображения, оскорбляющие чувства верующих, нельзя считать произведениями искусства, передает ТАСС.

Патриарх напомнил о выставке работ художника Вадима Сидура, которая подверглась разгрому со стороны православных активистов.

«За пару месяцев до этой выставки какой-то чиновник в Министерстве культуры подписывает указ, распоряжение, которое объявляет вот эти изображения кощунственные произведениями искусства. А потом в центре Москвы устраивается выставка. Что это такое? Прямая провокация», - сказал патриарх.

Он добавил, что многие произведения современной культуры «превращают человека в зверя, раскрепощают инстинкт, поощряют самые гнусные проявления человеческой природы».

Источник: Псковская Лента Новостей