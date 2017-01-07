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Патриарх Кирилл раскритиковал провокации в культуре

07.01.2017 11:51 ПЛН, Псков

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что провокационные изображения, оскорбляющие чувства верующих, нельзя считать произведениями искусства, передает ТАСС.
 
Патриарх напомнил о выставке работ художника Вадима Сидура, которая подверглась разгрому со стороны православных активистов.
 
«За пару месяцев до этой выставки какой-то чиновник в Министерстве культуры подписывает указ, распоряжение, которое объявляет вот эти изображения кощунственные произведениями искусства. А потом в центре Москвы устраивается выставка. Что это такое? Прямая провокация», - сказал патриарх.
 
Он добавил, что многие произведения современной культуры «превращают человека в зверя, раскрепощают инстинкт, поощряют самые гнусные проявления человеческой природы».

Источник: Псковская Лента Новостей



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