В Псковской области сотрудники и военнослужащие Росгвардии обеспечили общественный порядок при проведении праздничных мероприятий

Обзоры
Общество
НОВОСТИ
Правительственный законопроект о совершенствовании регулирования гостиничного бизнеса внесен в Госдуму2
|Илья Петров (другие записи автора)
|
Вперед, к керосинкам!Казалось бы, после налога на безработных любимому начальству уже нечем удивить своих подопечных. Ан нет. Оказалось, что ставить под сомнение творческий потенциал российских чиновников было весьма неосмотрительно. И вот накануне Нового года, когда уже вовсю шло нарезание салатов и паковка холодильников, появилась новость о том, что Ростехнадзор (РТН) требует запретить россиянам...
В Псковской области состоялись Рождественские мероприятия. Самые массовые из них по традиции прошли в областном центре.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, совместно с органами внутренних дел, охрану общественного порядка и общественную безопасность обеспечивали сотрудники подразделений отдела Росгвардии по Псковской области и военнослужащие специальной моторизованной воинской части Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ.
Благодаря бдительности сотрудников и военнослужащих Росгвардии, во время проведения массовых мероприятий чрезвычайных происшествий и нарушений общественного порядка не допущено.
Источник: Псковская Лента Новостей