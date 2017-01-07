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В Псковской области сотрудники и военнослужащие Росгвардии обеспечили общественный порядок при проведении праздничных мероприятий

07.01.2017 12:23 ПЛН, Псков

В Псковской области состоялись Рождественские мероприятия. Самые массовые из них по традиции прошли в областном центре.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, совместно с органами внутренних дел, охрану общественного порядка и общественную безопасность обеспечивали сотрудники подразделений отдела Росгвардии по Псковской области и военнослужащие специальной моторизованной воинской части Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ.

Благодаря бдительности сотрудников и военнослужащих Росгвардии, во время проведения массовых мероприятий чрезвычайных происшествий и нарушений общественного порядка не допущено.

Источник: Псковская Лента Новостей



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