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В Москве, как и в Псковской области, с 8 января начнется потепление

07.01.2017 13:15 ПЛН, Псков

В Москве с 8 января начнется потепление, передает «Газета.Ru» со ссылкой на погодный центр «Фобос».
 
«Уже завтра мы ожидаем, что будет на 2-3°C теплее, хотя это все еще будет морозно. И тенденция к потеплению будет наблюдаться практически всю следующую неделю. К середине недели ожидаются дневные температуры порядка -10… -13°C, ночью - около -18°C», - сказали в центре.
 
Как сообщает Гидрометцентр России, потепление до -10°C ожидается уже во вторник днем.
 
Добавим, что подобная ситуация будет наблюдаться и в Псковской области.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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