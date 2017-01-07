В Москве, как и в Псковской области, с 8 января начнется потепление

В Москве с 8 января начнется потепление, передает «Газета.Ru» со ссылкой на погодный центр «Фобос».

«Уже завтра мы ожидаем, что будет на 2-3°C теплее, хотя это все еще будет морозно. И тенденция к потеплению будет наблюдаться практически всю следующую неделю. К середине недели ожидаются дневные температуры порядка -10… -13°C, ночью - около -18°C», - сказали в центре.

Как сообщает Гидрометцентр России, потепление до -10°C ожидается уже во вторник днем.

Добавим, что подобная ситуация будет наблюдаться и в Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей